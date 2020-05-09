مدير مركز المصل واللقاح يعلن الأسبوع الجاري ذورة انتشار كورونا.. ومصادر: ليس بعد

وصف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الأرقام المسجلة للإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا أمس الجمعة، بـ”المرتفعة”، بتسجيل 495 حالة إصابة في يوم واحد، مؤكدا أن ذروة الإصابات ستكون الأسبوع الجاري.

وقال الحداد، إن الأرقام المسجلة مترتب على استهتار المواطنين في عدد من المحافظات دون أن يدركوا خطورة المرحلة، خاصة ما شهدته من زحام وتكدس قبل شهر رمضان نحصد نتائجه.

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وأضاف أنه يوجد تحديان في الفترة المقبلة، التحدي الأول هو عيد الفطر، وما قد يحدث فيه من تزاحم، موجها النصيحة لراغبي شراء لبس العيد والكحك النزول الآن، والتحدي الثاني يظهر مع فتح الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا بداية من مطلع يونيو المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عدم استطاعتهم تحديد ذروة فيروس كورونا في مصر حتى الآن، مستشهدين لأن فترة الذروة تحتسب في جميع الدول بتلك الفترة التي تسجل أكبر عدد إصابات يومي، ثم تبدأ الأعداد في الاستقرار، وبعدها يحدث انخفاض تدريجي، وبعدها تعرف الفترة التي تسجل أكبر عدد بها على أنها فترة الذروة.

وقالت المصادر، إنه بناء على ذلك فإن مصر ننتظر استقرار الأعداد وانخفاضها من أجل تحديد الذروة.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، رسميا، أمس، آخر تطورات تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال أعداد المصابين بالفيروس القاتل في تزايد مستمر مثلها مثل أعداد الوفيات، كما ترتفع أيضاً حالات المتعافين من الوباء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان رسمي، إن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع بعدما وصل إلى 1945 حالة، وذلك من أصل 2416 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف أن جميع الحالات التي تعافت بشكل نهائي من فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد غادرت مستشفيات العزل بسلام وعادوا جميعاً إلى بيوتهم من أجل ممارسة حياتهم الطبيعية مثلما كان الوضع عليه من قبل الإصابة، كما لم ترصد وزارة الصحة والسكان تجدد إصابة أي مواطن سبق له التعافي من ذلك المرض حتى الآن.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، في البيان، أن مصر سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبناءً على ذلك استمر تزايد أعداد المصابين مثلما كان الحال منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي، ووصل إجمالي أعداد المصابين بالمرض الخطير حتى هذه اللحظة إلى 8476 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 503 حالة وفاة بعدما تسجيل 21 حالة جديدة اليوم.