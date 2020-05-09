الصحة تعلن رسمياً وفاة 11 حالة جديدة بسبب كورونا وتسجيل 488 إصابة اليوم السبت

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الأحد كشفت فيه عن الأعداد الجديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الأعداد الجديدة للوفيات، وأيضاً أعداد المتعافين من ذلك المرض الخطير الذين خرجوا من مستشفيات العزل بسلام.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في ذلك البيان الرسمي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع من جديد كما كان متوقعاً.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت 488 إصابة جديدة بالفيروس القاتل اليوم السبت، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي أعداد المصابين على مستوى جميع أنحاء الجمهورية إلى 8964 حالة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء إلى غاية الآن.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع بدوره ووصل إلى 514 حالة وفاة، حيث شهد اليوم السبت تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن نسبة 30% من الوفيات لا تصل إلى مستشفيات العزل حية بسبب تأخر حالتها الصحية.

وأضاف أيضاً أن جميع مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر يخضعون إلى الرعاية الصحية بالشكل المطلوب في مستشفيات العزل مثلما حددت منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان نقلت جميع الحالات المصابة التي تعاني من أعراض بسيطة أو حتى التي لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق إلى المدن الجامعية والفنادق التي تم تحويلها مسبقاً إلى مستشفيات عزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع هو أيضاً من خلال وصوله إلى 2002 حالة، وذلك من أصل 2476 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، مشدداً على أن جميع الحالات التي تعافت من ذلك المرض قد عادت بسلام إلى بيوتها من أجل ممارسة حياتها الطبيعية من جديد.

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