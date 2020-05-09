جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية ورقيا في المدارس

بدأت المدارس اليوم السبت في استلام المشروعات البحثية من الطلاب حسب جدول مقسم على أسبوع بداية من اليوم 9 مايو حتى 16 مايو كل يوم مخصص لفرقة معينة من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوي من الساعة استلام الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم الأبحاث بشكل إلكتروني على منصة ” https://new.edmodo.com/” كحل صحي أفضل، وناشد أولياء الأمور بألّا يتكدسوا وقت تسليم الأبحاث الورقية في المدارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وشرح الوزير طريقة الدخول على منصة “إدمودو”، حيث يمكن الدخول إليها بكتابة new.edmodo.com.

الموقع متاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويضغط الطالب على أيقونة “تسجيل الدخول” في حالة وجود حساب “أكونت” للطالب على المنصة، ثم سيجد في صدر الصفحة جملة “المشروع البحثي لعام 2019- 2020″، ومكتوب تحتها “يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف”، ويجب أن يحتوي الملف على الكود التعريفي بالإضافة للعام الدراسي.

التعليم، ا

ثم يضغط الطالب على كلمة (افتح)، ثم يضغط على كلمة (أرفق) وستظهر أمامه 3 مقترحات، الاقتراح الأول “ملف من الحاسب” والثاني “رابط من شبكة الإنترنت” والثالث “ملف من حقيبة الظهر”.

وجملة “ملف من حقيبة الظهر” معناها استعادة مشروع البحث إذا كان الطالب رفعه على المنصة قبل بدء موعد تسليم الأبحاث، وبشكل عام فإن الطالب يضغط على أيقونة “ملف من الحاسب”، على أن تنتقل المنصة بشكل مباشر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يُرفع الملف على المنصة.

وبعد تحميل ملف البحث على المنصة، توجد أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عند إضاءتها باللون الأزرق، يضغط عليها ما يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، ثن تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وعلى الطالب الاختيار بالضغط على كلمة مستعد، ثم سوف تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهي تعتبر ضمانا لتسليم البحث بنجاح، وإذا حدث وأخكا الطالب ورفع ملف بديل عن البحث يمكنه إ اله ما رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، ويعيد رفع الملف الصحيح.