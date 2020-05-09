فيديو .. وزيرة الصحة تؤكد تزايد أعداد مصابي كورونا بسبب قلة وعي المواطنين

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الكشف عن السبب الرئيسي وراء التزايد المفاجئ يوم أمس الجمعة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تلفزيونية لها اليوم السبت عبر شاشة قناة “إكسترا نيوز” على هامش جولة تفقدية لمستشفى حميات الإسكندرية، أن السبب الرئيسي وراء زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد هو المواطن المصري نفسه.

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وأشارت أيضاً إلى أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تعمل جاهدة منذ اليوم الأول الذي تفشى فيه ذلك الوباء إلى غاية الآن من أجل محاولة السيطرة على الأمور والحد من انتشار الفيروس، موضحة في الوقت ذاته أن النظام الصحي في مصر قد أثبت على مدار الأسابيع القليلة الماضية أنه أحد أفضل الأنظمة الصحية التي واجهت فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بأكمله.

وشددت الدكتورة هالة زايد في حديثها على أن المواطن المصري تقع عليه مسؤولية كبيرة جداً من أجل ضمان احتواء فيروس كورونا المستجد في مصر، نظراً لأن عدد كبير من المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المتمثلة في التباعد الاجتماعي إضافة إلى العزل الصحي وعدم الاختلاط.

وأضافت أيضاً أن تسجيل 495 إصابة جديدة بالفيروس الصيني المستجد يوم أمس الجمعة ليس مؤشراً خطيراً لدرجة مخيفة، وخاصة في ظل ثبات عدد الوفيات بصفة يومية مما يؤكد على توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصابين في مختلف مستشفيات العزل.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في تصريحاتها أن جميع المستشفيات الموجودة على مستوى جميع محافظات الجمهورية يوجد بها الأجهزة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث يصل عدد أجهزة التحاليل إلى 40 جهازاً وتظهر نتائج التحاليل بعد مرور 12 ساعة فقط لا غير.

وشددت أيضاً في الختام على أن مستشفى حميات الإسكندرية باتت من ضمن 35 مستشفى من مستشفيات العزل جاهزة بأعلى كفاءة ممكنة من أجل استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان من أجل التعايش مع ذلك الفيروس خلال الأشهر القادمة.

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