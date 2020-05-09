مستشار رئيس الجمهورية يؤكد إجراء مليون اختبار للكشف عن كورونا حتى الآن

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرعاية الصحية والوقاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن التفاصيل الكاملة عن كافة الاختبارات التي تم إجراؤها في مصر من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، والتي وصل عددها إلى حوالي مليون اختبار حتى هذه اللحظة مع اختلاف أنواعها.

وجاء ذلك على هيئة اللقاء الذي جمع الدكتور محمد عوض تاج الدين مع العديد من مراسلي وكالات الأنباء إضافة إلى الصحف العالمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات في يوم الخميس الماضي الموافق 7 مايو 2020.

Advertisements

وتم الكشف في ذلك اللقاء عن كافة المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية بصفة عامة، إضافة إلى وزارة الصحة والسكان على وجه التحديد من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد منذ اللحظة الأولى التي انتشر فيها خلال شهر مارس الماضي إلى غاية الآن.

وأكد البيان الذي نشرته الهيئة العامة للاستعلامات أن أحد المراسلين توجه بالسؤال إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين حول عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة والسكان حتى الآن من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين في ذلك اللقاء إلى أن عدد الاختبارات التي تم إجرائها حتى هذه اللحظة من طرف وزارة الصحة والسكان قد تخطى مليون اختبار، على أن يتم إجراء المزيد من الاختبارات خلال الأشهر القادمة لحين نهاية هذه الأزمة والسيطرة على ذلك الوباء.

وشدد مستشار الرئيس السيسي في حديثه على أن هذه الاختبارات تشمل عدة أنواع وليس فقط نوع واحد، حيث تتمثل هذه الأنواع على النحو التالي:

الاختبار الأولي الذي يطلق عليه اسم Rapid test.

الاختبارات المعملية التي تساعد في تشخيص الحالات من الناحية الإكلينيكية إضافة إلى الفحوصات الإشعاعية.

تحليل PCR من أجل الكشف عن إيجابية أو سلبية الحالة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، علماً بأن ذلك التحليل قد تم إجرائه على أكثر من 105 ألف حالة.

إقرأ أيضاً: الجهات الأمنية تقرر عزل قرية بالكامل في المنوفية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا فيها