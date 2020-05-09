مصدر حكومي يؤكد إنشاء خط ربط كهربائي بين مصر والسعودية قريباً

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية اليوم السبت عن اقتراب كلاً من مصر والسعودية توقيع عقود إنشاء خط ربط كهربائي يربط بين البلدين خلال السنوات القادمة، وذلك من أجل المساهمة في توليد وتبادل الكهرباء فيما بينهما بحسب الحاجة.

وأكد المصدر أن هذه العقود التي سوف يتم التوقيع عليها ما بين الشركة المصرية للكهرباء وبين المملكة العربية السعودية سوف تتم في نهاية شهر مايو الحالي من العام الجاري 2020، على أن يتم البدء مباشرة في أعمال إنشاء خط الربط الكهربائي بداية من شهر يونيو القادم من العام ذاته.

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وأشار أيضاً إلى أن مسؤولي شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية سوف يقومون أولاً بتحديد المسار الجديد لخط الربط الكهربائي الجديد الذي يربط بين مصر والسعودية، نظراً لأن مشروع نيوم يدخل في المسار القديم لخط الربط.

وشدد المصدر على أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين هو تبادل 3000 ميغاوات من الكهرباء بناءً على أوقات الذروة في كلاً من مصر والسعودية.

وأضاف أيضاً أن مشروع إنشاء خط الربط الكهربائي يتكون من 3 أجزاء، حيث يتكون الجزء الأول من محطة محول التيار المتردد إضافة إلى محطة محول التيار المستمر، وأيضاً محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري المتواجدة في مدينة نبق على أرص مصر.

وأوضح المصدر أن معدل العائد من الاستثمار في مشروع خط الربط الكهربائي بين البلدين يصل إلى أكثر من 13%، وذلك عند استخدام الربط من أجل المشاركة في توليد احتياطي الكهرباء للبلدين فقط لا غير، على أن تصل مدة استرداد التكاليف إلى 8 سنوات.

وتبلغ نسبة المعدل العائد من الاستثمار عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء وتبادل الطاقة بين البلدين 20%، علماً بأن ذلك المشروع يعتبر أحد أكبر المشاريع على الإطلاق التي سوف تربط بين مصر وبين المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة في سابقة لا مثيل لها بأي حال من الأحوال.

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