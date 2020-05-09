مجلس النواب يقترح إتاحة الكمامات على بطاقات التموين عوضاً عن جشع الصيدليات

حرص مجلس النواب المصري على تقديم مقترح في غاية الأهمية يتمثل في طرح الكمامات الطبية للمواطنين على بطاقات التموين الخاصة بهم بأسعار رمزية، وذلك في محاولة من أجل التصدي لجشع وطمع بعض الصيدليات إضافة إلى اتجاه بعض المصانع الصغيرة لصناعة كمامات غير طبية وبيعها بأسعار عالية في الأسواق.

وتقدمت النائبة آمال رزق الله عضوة البرلمان المصري بذلك المقترح عبر طلب إحاطة تم توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وأيضاً وزير التموين.

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وأكدت النائبة آمال رزق الله أن العديد من الصيدليات في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية قد استغلت مدى حاجة المواطنين في هذه الأيام العصيبة إلى الكمامات الطبية، حيث قام بمضاعفة أسعار هذه الكمامات بشكل مبالغ فيه بهدف الكسب وتحقيق الأرباح في هذه الفترة.

وأشارت أيضاً إلى أن إتاحة الكمامات الطبية على بطاقات التموين سوف يمنع كل الصيدليات بصفة عامة من استغلال مواطني الشعب المصري، حيث سيكون الجميع مجبراً على تخفيض أسعار الكمامات مرة أخرى مما سوف يشجع المواطن المصري على شراء الكمامة سواء له أو حتى لأسرته بهدف تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت النائبة آمال رزق الله على أن سعر الكمامة العادية قد وصل إلى 10 جنيهات بعد أن كان يقتصر على جنيه واحد فقط لا غير، فيما وصل سعر الكمامة المستوردة إلى 50 جنيهاً بعد أن كان يقتصر على 20 جنيهاً فقط لا غير.

وأضافت أيضاً أن العديد من المصانع الصغيرة استغلت بدورها ارتفاع أسعار الكمامات الطبية في الصيدليات، حيث صنعت بدورها كمامات ولكن بدون مراعاة المواصفات الصحية اللازمة أي كمامات غير معقمة بمعنى أصح، ثم بيعها في الأسواق للمواطنين بأسعار أقل من أسعار الصيدليات.

وأوضحت النائبة آمال رزق الله أن المواطن المصري البسيط يشتري الكمامات الأقل سعراً، ولكنه لا يدري في الوقت ذاته أنها كمامات غير معقمة وتساهم بدورها في نشر الفيروس.

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