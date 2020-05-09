فيديو .. الرئيس السيسي يتفقد عدة مشروعات قومية ويلتقي بالمواطنين في القاهرة

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم السبت على تفقد عدد من المشروعات القومية في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، كما التقى أيضاً بالعديد من المواطنين على هامش هذه الجولة التفقدية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قد تفقد منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل التابع لمنطقة بحيرة عين الصيرة ذات التاريخ العريق، إضافة إلى محيط متحف الحضارة المتواجدة في مصر القديمة.

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وأشار أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك المشروع هو استعادة الوجه الحضاري لهذه المنطقة، حتى يتم تحويل هذه المنطقة إلى مكان سياحي يستهدف جميع السائحين زيارته، حيث من المقرر أن يتم الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعماري للمنطقة بالكامل.

وشدد السفير بسام راضي على أن جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شملت أيضاً شبكة الكباري التي تربط بين تلك المنطقة وبين جميع المحاور والطرق الرئيسية للعاصمة المصرية القاهرة من أجل تسهيل حركة المرور على المواطنين.

وأضاف أيضاً أن هذه الجولة التفقدية لفخامة الرئيس السيسي لم تقتصر على ذلك فحسب، بل شملت أيضاً بعض مشروعات التطوير الخاصة بمحاور شرق القاهرة مثل مدينة نصر إضافة إلى الرحاب وأيضاً مصر الجديدة.

وأوضح السفير بسام راضي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب جميع العاملين إضافة إلى المهندسين العاملين في كل هذه المشروعات القومية بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا فيما بينهم، وذلك حفاظاً على سلامة العمال وعدم توقف عملية الإنشاء في هذه المشاريع خلال المرحلة القادمة.

وشدد أيضاً على أن الرئيس السيسي قد التقى بعدد من المواطنين أثناء هذه الجولة، وقام بتحية كل مواطن على حدى وتحدث معهم على هامش هذه الجولة التفقدية لهذه المشروعات القومية.

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