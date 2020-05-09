الحكومة تحسم الجدل بشأن رفع الحظر بالكامل بعد عيد الفطر

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، إن إصدار قرار بشأن رفع الحظر بالكامل عقب انتهاء عيد الفطر سيكون سابقا لأوانه.

وأكد “هيكل” أن الحكومة تجتمع بشكل دوري لرصد الوضع وأنه يتمنى بشكل شخصي عودة الحياة الطبيعية ورفع الحظر بالكامل.

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وأوضح “هيكل”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “القاهرة الآن” مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على قناة “العربية الحدث”، اليوم السبت، أن الحكومة تتابع الوضع في مصر يوم بيوم ولا يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور بين الحكومة وأحيانا يتم إشراك المحافظين في قرارات.

وأوضح أن في اجتماع الأزمة المقبل قبل العيد سيتم تحديد القرار بخصوص رفع الحظر قبل عيد الفطر.

وأضاف هيكل: “منقدرش دلوقت نقول إن بعد العيد هنفتح تماما، لكن كأمنية شخصية أتمنى العودة الكاملة، لكن لازم يكون قرار جماعي، ويكون متوافق مع الوضع قبل عيد الفطر هل الأعداد قلت ولا زادت”.