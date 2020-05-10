صحة البرلمان توضح تعديلات قانونية جديدة منها عقوبة لعدم ارتداء الكمامة

صرح رئيس لجنة الصحة البرلمانية الدكتور محمد العماري، أن هناك بعض التعديلات التي تم مناقشتها خلال الوقت الراهن الخاصة بقوانين تنظيم الشؤون الصحية بما يتوافق مع أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأشار إلى أن أحد نصوص التعديلات على القوانين تضمنت عقوبات لعدم ارتداء الكمامات، ولم تنص القوانين على إلتزام التباعد.

تعديل بعض القوانين بما يتناسب مع أزمة كورونا الراهنة

وأوضح البرلماني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والذي يتم بثه عبر القناة الأولى المصرية، أن معاقبة المخالفين لعدم ارتداء الكمامات يستدعي من الدولة أن تعمل على توفير الكمامات الطبية خصوصاً في القطاع العام، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم إلزام القطاع الخاص أيضاً بتوفير الكمامات الطبية للعاملين فيه.

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وأكد رئيس لجنة الصحة البرلمانية، أنه من الصعب أن يتم فرض عقوبة في أحد القوانين بشأن عدم الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وأشار إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون التزام ذاتي من الشخص، وثقافة وإلزام داخلي في كافة المؤسسات.

وأشار الدكتور محمد العماري بعد الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على بعض أحكام القانون الخاص بالاحتياطات الصحية من أجل الوقاية من الأمراض المعدية، وإقرارها سوف يتم إرسالها إلى الحكومة بعد التصديق عليها من أجل البدء في العمل بتلك التعديلات الجديدة التي تتناسب مع أزمة جائحة كورونا خلال الوقت الراهن.

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