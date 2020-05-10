التفاصيل كاملة.. لبطولة قائد سيارة الوقود المشتعلة ومنقذ “العاشر” من كارثة محققة

اندلعت النيران في سيارة وقود فجر اليوم الأحد في المجاورة رقم 46 في مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأكد أحد شهود العيان أن قائد سيارة الوقود المشتعلة قد قام بعمل بطول من أجل أنقاذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

بطولة قائد سيارة الوقود المشتعلة تنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة

تابع شاهد العيان أن السيارة اشتعلت فيها النيران وهي داخل أحد البنزينات القائمة في مدنية العاشر من رمضان، وقد قام قائد السيارة باستقلال السيارة المشتعلة، وقام بإبعاد السيارة بمسافة 200 متر في الصحراء، ثم قفز من السيارة وبعد تلك الأحداث بلحظات معدودة قد انفجرت السيارة.

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وتعود أحداث تلك الواقعة حينما تلقى مدير أمن محافظة الشرقية اللواء عاطف مهران إخطاراً من نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب اللواء أحمد زكي، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق في سيارة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة بنزين في المجاورة رقم 46، التابعة لقسم ثاني العاشر من رمضان.

وفور تلقي البلاغ دفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان تحت رئاسة رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 15 سيارة إطفاء لموقع الحادث، وقد تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على النيران دون أي خسائر في محطة الوقود ودون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأعلنت القوات الأمنية أنها إلى الوقت الراهن لم تتوصل إلى معرفة الأسباب وراء إندلاع النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العمل على انتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحادث ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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