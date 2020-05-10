قريباً طرح شقق جديدة بالإسكان الاجتماعي.. تعرف على الشروط والأماكن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن استعداداتها لطرح المرحلة الجديدة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان عمرو خطاب، أنه سوف يتم العمل على طرح الإعلان الجديد الخاص بوحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن الوحدات السكنية التابعة لمشروعات الإسكان المتوسط في المشروعات التالية، “مشروع دار مصر، ومشروع جنة، ومشروع سكن مصر”، متاحة حتى الوقت الراهن عبر الموقع الإلكتروني.

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ولفت عمرو خطاب إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسعى خلال الوقت الراهن لطرح أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية لمختلف شرائح الإسكان.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أعلن خلال منتصف شهر أبريل السابق عن طرح إعلان المواطنين لـ محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة من صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، البالغ عددها 35882 وحدة سكنية، سواء كانت وحدات زائدة أو شاغرة وغير مباعة في المحافظات التالية:

الفيوم.

بني سويف.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

البحر الأحمر.

مرسى مطروح.

شروط حجز الوحدات المطروحة لمشروع الإسكان الاجتماعي

الحد الأقصى لدخل الشخص العازب الراغب في حجز وحدة سكنية لا يقل عن 4200 جنيهاً.

الحد الأقصى لدخل الشخص المتزوج، الذي يتضمن “الزوج والزوجة”، لا يقل عن 5700 جنيهاً.

الحد الأدنى للراتب الشهري لا يقل عن 1300 جنيهاً.

سن الشخص المتقدم لحجز الوحدة السكنية من 21 عاماً إلى 50 عاماً.

يشترط ألا يكون قد سبق للشخص المتقدم أو أي أحد من أفراد أسرته أن حصل على دعم سابق من الحكومة سواء من خلال الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم مقيماً أو يعمل بالمحافظة التي سوف يتقدم لحجز الوحدة السكنية بها، أو في إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو في المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للأشخاص العاملين أو المقيمين في المحافظة المطروح فيها الوحدات السكنية.

الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي

أولاً: بالنسبة للأوراق المطلوبة من الأشخاص العزاب:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم صورة من مفردات الراتب الشهري صادر من جهة العمل، ومختومة، وموضح بها صافي الدخل الشهري.

بالنسبة للأشخاص العاملين في مجال الأعمال الحرة، يشترط إحضار شهادة دخل شهري من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

تقديم إيصال مرافق حديث، كهرباء أو غاز أو ماء.

ثانياً بالنسبة للأوراق المطلوبة من المتزوجين:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية.

تقديم مفردات الراتب الشهري للزوج والزوجة، في حالة عمل الزوجة.

تقديم قسيمة الزواج.

تقديم شهادات ميلاد الأطفال.

ثانياً بالنسبة للأوراق المطلوبة من الأرامل والمطلقات:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم بيان معاش في حالة حصول الأرملة أو المطلقة على معاش.

تقديم صورة من شهادة الوفاة.

تقديم قسيمة الطلاق.

تقديم صورة من عقد الإيجار.

تقديم شهادات ميلاد الأطفال.

بالنسبة للسيدة المطلقة لو كانت لا تتقاضى نفقة شهرية، لابد من إحضار مستند من بنك ناصر أو مستند من وزارة الشؤون الاجتماعية يثبت عدم حصولها على نفقة شهرية.

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