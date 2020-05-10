تحذير للمصريين.. الرادارات الفرنسية الجديدة ترصد مخالفات المرور على مسافة تصل 13 كم

أعلن مصدر مرورى بأن الرادارات الحديثة الفرنسية الصنع تلتقط كافة صور المخالفات المرورية على مدى يصل إلى 13 كيلو متر فى كافة الاتجاهات من الاتجاهات الأربعة.

وأضاف المصدر بأن الشركة الفرنسية المصنعة تقوم بإجراء يالصيانة الدورية للردارات الفرنسية الحديثة، وأن أجهزة الرادار الحديثة تعمل بمجرد أن يتم تركيبها وتقوم بالتقاط المخالفات من على مدى يصل إلى 13 كيلومتر في الاتجاهات الأربعة.

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المخالفات التي ترصدها الرادارات الحديثة الفرنسية

كما أعلن المصدر خلال تصريحات سابقة له إن سعر الرادار الواحد يصل إلى نحو مليون جنيهاً مصرياً، وأكد أن الرادارات الحديثة الفرنسية الصنع تلتقط كافة المخالفات المرورية على الطريق، ومنها المخالفات التالية:

عدم ارتداء حزام الأمان.

تجاوز السرعات المقررة.

التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدم الالتزام بالحارة المرورية.

تجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

السرعات المقررة في الحارات المرورية الـ 4 في الطرق السريعة

كما أوضح المصدر المروري أنه في حالة إذا كان الطريق مكون من 4 حارات مرورية، فإن السرعات المقررة في الحارات المرورية تكون كالتالي:

السرعة المحددة الحارة الشمال تتراوح ما بين سرعة 120 كم/ إلى 130 كم.

السرعة المحددة في الحارة الوسطى تصل إلى 90 كيلومتر.

ثم الحارة الأخرى الوسطى المجاورة، تصل السعرة فيها إلى 80 كيلومتر، والجهة اليمنى منها تصل السرعة فيها إلى 70 كيلومتر.

الحارة البطيئة للنقل تصل السرعة فيها إلى 60 كيلومتر.

وتابع المصدر المروري تصريحاته بأنه تم تركيب الرادارات الفرنسية المتطورة في الطرق التالية:

طريق السويس.

محور 26 يوليو.

محور المشير.

محور التسعين في التجمع الخامس.

جارى العمل على تطوير الطريق الدائرى وتركيب الرادارات الفرنسية الحديثة به خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح المصدر أنه يتم رصد المخالفات المرورية من قبل الرادارات، سوف يتم إرسال المخالفات بصورة فورية مصورة إلى الإدارة العامة للمرور من أجل تسجيل المخالفات المسجلة، ليتم بعدها إرسال تلك المخالفات إلى الجهة المختصة وهي نيابة المرور.

مميزات الرادارات الفرنسية الجديدة على طرق القاهرة

وأضاف مصدر أمني، أنه تم تركيب رادارات فرنسية فائقة الجودة والدقة تعرف باسم (mesta fusion) على عدد من الطرق بالقاهرة؛ طريق السويس، ومحور ٢٦ يوليو، ومحور المشير، ومحور التسعين بالتجمع الخامس.

وتتميز تلك الرادارات وفق المصدر الأمني بالجوانب التالية:

– يمكنها اكتشاف عدد من المخالفات المرورية في نفس الوقت.

– تغطي مدى مئتي متر مع تتبع يصل إلى ٨ حارات للعديد من المركبات في نفس الوقت.

– مراقبة السرعة حسب نوع كل سيارة، نقل خفيف، نقل تقيل، ملاكي.

– يمكن مراقبة السيارات منخفضة السرعة على الطريق، يوجد حد أدني للسرعة.

– كاميرات فائقة الدقة ٣٦ ميجا بكسل، يمكنها التقاط صور فردية لكل سيارة.

– احتساب المسافة بين السيارات.

– تستطيع التعرف على لوحات أرقام السيارات.

– يمكن للرادار فحص السيارات، بحثا عن السيارات المطلوبة أمنيا والمبلغ بسرقتها وإبلاغ الشرطة عنها.

– يمكن برمجة الكاميرا لتتبع مخالفة كسر الإشارة والمخالفات الأخرى.

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