موجة حارة تضرب البلاد غداً الاثنين حتى نهاية الأسبوع

صرح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، سوف تتعرض البلاد اعتباراً من غداً الاثنين موجة حارة على معظم أنحاء الجمهورية، وأكد أن تلك الموجة الحارة سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الراهن.

أوضح محمود شاهين أن درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق الـ 10 من مايو لعام 2020 تعد أقل من معدلاتها الطبيعية، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، ولكنها غير مؤثرة على وضوح الرؤية الأفقية بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة غداً الاثنين

وتابع تصريحاته أنه اعتباراً من غداً الموافق الاثنين الـ 11 من شهر مايو لعام 2020 سوف تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويستمر هذا الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الراهن، وتصل درجة الحرارة على محافظة القاهرة 32 درجة مئوية، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى تصل في نهاية الأسبوع إلى 37 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية غداً الاثنين

وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أن درجات الحرارة المتوقعة لطقس غداً الاثنين على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية من المتوقع أن تتراوح ما بين 25 درجة وترتفع إلى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على الصعيد غداً الاثنين

بينما أعلن أن درجات الحرارة المتوقعة لطقس غداً على المناطق الشمالية والجنوبية من الصعيد تصل إلى 33 درجة مئوية وترتفع إلى 41 درجة مئوية، لفت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة سوف يكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من كل عام بمعدل 4 درجات مئوية.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار في نهاية الأسبوع على بعض المناطق منها سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وأكد أن الأمطار المتوقعة سوف تكون خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة سوف تزيد بشكل تدريجي، ولكن انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل يعمل على تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

إقرأ الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد 10 مايو 2020 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم