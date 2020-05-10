موعد صرف الدفعة الأولى لمنحة العمالة الغير منتظمة للمتخلفين حتى 14 مايو

صرح محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن موعد صرف الدفعة الأولى للعمالة الغير منتظمة للمتخلفين عن الصرف خلال الـ 3 دفعات السابقة من منحة العمالة الغير منتظمة التي تم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من أجل مساندة تلك الفئة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اعتباراً من غداً الموافق الاثنين وحتى الـ 14 من شهر مايو الراهن.

وأوضح وزير القوى العاملة أن صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة للمتخلفين عن الصرف سوف تتم من خلال 4000 منفذ تابع لهيئة البريد، و600 مدرسة بكافة المحافظات المصرية، وأشار إلى أن فروع البنك الزراعي المصري قد انتهت يوم الأحد من صرف الدفعة الأولى للعمالة الغير منتظمة.

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وقد أعلن محمد سعفان، إن إجمالي من قام بصرف الدفعة الأولى من منحة العمالة الغير منتظمة عبر منافذ البريد وفرع البنك الزراعي عن طريق شركات المحمول، وبنك مصر ، والبنك الأهلي المصري سجل عدد إلى الوقت الراهن مليون و300 ألف و156 مستحقاً، وباقي 737 الفاً و324 مستحقاً الذين تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 مليون عامل قد تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة السابقة.

وأشار وزير القوى العاملة أن موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون عبر كارت مسبق الدفع مرتبط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة عبر منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة لصرف المنتجة من فروع البنك الزراعي المصري، وسوف يتم الإعلان عن هذا خلال وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك.

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