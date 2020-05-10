بعد تسجيل 17 حالة.. فرض الحجر الصحي على 3 مناطق بالدقهلية

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بياناً تتضمن أن فريق الطب الوقائي والترصد في مديرية الصحة بالدقهلية انتقل إلى 3 مناطق بتأمين من مركز شرطة منية النصر لمنطقة الشونة التابعة لقرية كفر علام قد تم فرض الحجر الصحي على تلك المنطقة لمدة 14 يوماً، وبعد تسجيل إصابة 9 أفراد من أسرة في تلك منطقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقد تم عزلهم في مستشفى تمى الأمديد.

وأوضح البيان الصادر عن مديرية الصحة بالدقهلية أن وحدة مكافحة العدوى قد بدأت في تطهير المنطقة، وقد تم رش المنطقة بالمطهرات، كما تم تطهير منازل المصابين والمخالطين بهم، فيما تتابع خلال الوقت الراهن فرق الترصد كافة المخالطين المباشرين والغير مباشرين للمصابين التي أثبتت التحاليل المعملية إيجابية إصابتهم بالفيروس، ومتابعة إجراءات العزل المنزلي والعمل على تطبيق إجراءات الوقائية.

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كما تم فرض الحجر الصحي على 10 منازل في أحد الشوارع التابعة لمدينة نبروة، وقد تم إجراء عمليات تطهير المنازل في الشارع بعد أن أثبتت التحاليل المعملية إصابة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد في تلك المنطقة.

تم تم فرض الحجر الصحي على 20 منزلاً قائمين في قرية بساط التابع لمركز طلخ بالدقهلية، بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في قريبة بساط لأحد السيدات، بينما تم تسجيل 4 حالات إيجابية من المخالطين للحالة المصابة بالفيروس بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم.

وقد قامت مديرية أمن الدقهلية بنشر أفراد الشرطة في الشوارع المتواجد بها المنازل التي تم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمنع خروج المقيمين فيها إلى الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور سعد مكي عن خروج 36 متعافياً من فيروس كورونا من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، والمدينة الجامعية، بعد أن تحول نتائج 23 حالة أخرى من إيجابية إلى سلبية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقد أعلن الدكتور سعد مكي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن كافة المرضى حالاتهم جيدة، وسوف يتوالى خروجهم تبعاً فور تحسن حالتهم الصحية، كما أهابت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بجموع المواطنين بالالتزام بتجنب الزحام وإتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الصدد.

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