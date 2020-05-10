السيسي يصدر قانون جديد بشأن حالة الطوارئ في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ في مصر.

وجاء نص القرار بتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي:

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“تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ، يكون لضباطها ولضباط الصف، وقتها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”.

وتضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار كالآتي.