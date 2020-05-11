بها أطول تلفريك بالشرق الأوسط.. “الجلالة” مدينة سياحية عالمية في مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نجحت في أن تنهي جميع المباني في مدينة الجلالة السياحية حسب المعايير العالمية، مؤكدًا أن المشروع سيشكل إضافه جديدة للسياحة المصرية.

وأشار إلى تنفيذ أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمدينة الجلالة بمسافة تصل إلى 4.5 كم من شأنه الربط بين المنطقة العليا للمدينة وعدد من الفنادق مثل الفندق الجبلي والفندق الساحلي وفندق الواحة.

Advertisements

وتضم مدينة الجلالة 8 دور عرض سينمائي، بالإضافة إلى صالتين تزحلق على الجليد، و624 محل ومطعم بلازا، إلى جانب مدينة لليخوت تسع إلى 333 يخت، وكذلك ألعاب مائية (أكوا بارك) تشمل 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و10 حمام سباحة.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته للإنجاز الذي شاهده في هذا المشروع الذي قال إنه ضخمًا كما وصفه بقوله: “مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة”، فهي تتميز بموقع استراتيجي لكونها على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة.

معتبرا المدينة الواجهة والقبلة السياحية جديدة للمصريين والأجانب.

وكان الدكتور خالد العناني زار مدينة الجلالة أمس الأحد بدعوة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأجرى جولة فيها زار خلالها فندق الواحة الذي بُني فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترًا والكورنيش الجبلي والتليفريك والفندق الجبلي والأكوا بارك ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.

ورافق وزير السياحة في جولته كل من اللواء أركان حرب محمود فكري، المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وكذلك عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.