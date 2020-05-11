“لجنة الفيروسات تحذر من الأسبوعين القادمين: هما الأخطر.. التزموا

يرى الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، الأعداد التي تعلن حاليا لمصابي ووفيات كورونا ليست كثيرة، مشيرًا إلى توقعه بأعداد أكثر من الموجودة في الوقت الحالي.

وصف خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أمس الأحد، المرحلة الحالية بأنها “شقي الرحى”، إذ توجد أزمة اقتصادية كبيرة ضربت دولا كثيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بها، ما يعني وجوب بذل مزيد من الجهد من أجل تقليل معدل ارتفاع الإصابات والوفيات، ليتساءل عن كيفية فتح الدولة مع أخد الاحتياطات والاحترازات من فيروس كورونا في آن واحد.

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وأضاف أن الدولة والجهات الحكومية تفعل ما يتوجب عليها كاملا، وعلى المواطنين الالتزام التام خلال الأسبوعين المقبلين لوصفه لهما بـ”الأخطر”، لافتا إلى انخفاض نسبة الوفيات في مصر بين مصابي كورونا لتصبح 5.5% بعد أن كانت 7.5%.

وأكد أن ارتداء الكمامة ليس رفاهية في الوقت الحالي ولا يجب شراءها من الباعة المتجولين، إلى جانب ضرورة أن توسع دائرة الاختبار والمسح، مشيرًل إلى ضرورة التزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم بعد عمليات الانفتاح المقررة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 436 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 11 حالة جديدة.

كما كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وقال في بيان أمس ، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.

وأوضح “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.