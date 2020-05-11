مجلس الوزراء يعلن مفاجأة عن وفيات كورونا: لم تتأثر

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدم تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على مستوى معدلات الوفاة على المستوى القومي في البلاد.

ونشر مركز المعلومات إنفوجراف أمس الأحد، ظهر فيه أن عدد حالات الوفاة في مصر بشكل عام وصل إلى 42.1 ألف في شهر أبريل مقارنة بـ 43.3 ألف حالة وفاة خلال نفس الشهر من العام الماضي، ما يدل على انخفاض معدلات أبريل 2020 بنسبة تصل إلى 2.8% عن أبريل 2019، نافيا ارتفاع معدلات الوفاة بسبب وباء كورونا.

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وتابع مركز المعلومات بأنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة في مصر في الأونة الأخيرة إلا أن عدد حالات الوفاة لا تزال في الحدود الآمنة.

وأشار التقرير كذلك إلى انخفاض معدلات الوفاة في محافظة القاهرة بنسبة 7.3% رغم ارتفاع معدلات الإصابة وذلك خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،بالإضافة إلى أن معدلات الوفيات في المحافظات لم تشهد تغييرا ملحوظا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 436 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 11 حالة جديدة.

كما كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وقال في بيان أمس ، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.

وأوضح “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.