الأرصاد تكشف حدوث ظاهرة “غريبة” خلال الموجة الحارة الحالية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ن تشهد البلاد ظاهرة غريبة في أثناء الموجة الحارة التي تضرب البلاد من اليوم الاثنين وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وتابع شاهين، أن الطقس سوف يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط للرياح يتميز بكونه محدودا على مناطق دون الأخرى، غير وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

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وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، نهاية الأسبوع الجاري.

ووصف هذه الظاهرة بـ”الغريبة” نظرًا لحدوثها في هذا التوقيت من العام، لافتا إلى احتمالية وصول الأمطار لحد السيول على بعض المناطق.

وتابع: “تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 32 وترتفع لتسجل 38 درجة بنهاية الأسبوع، بينما تتراوح بين 35 و36 درجة على المناطق الشمالية وتتجاوز 40 درجة على شمال وجنوب الصعيد”، مشيرًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبري يتجاوز الـ10 درجات.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف في وقت سابق عن تفاصيل الطقس خلال الفترة الحالية، حيث إن الطقس يشهد استقرارا على أغلب المناطق، مشيرًا إلى أن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة طبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأكد شاهين، أن أول أمس السبت ولمدة 48 ساعة مقبلة نشهد حدوث انخفاض في درجات الحرارة، إذ تصل القاهرة إلى 29 درجة بعد أن كانت قد وصلت إلى 34 درجة في الأيام السابقة، مرجعً سبب التغير في درجات الحرارة إلى تغير الكتل الهواية ووجود منخفض جوي تتعرض له البلاد، يترتب عليه تأثيرًا نشعر به اليوم وغدا بسبب كتل هوائية قادمة من غرب البلاد، تزيد من الشعور بنشاط الرياح.

وأضاف شاهين، أن السواحل الشمالية تصل فيها درجات الحرارة إلى 23 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 30 حتى 36 درجة.

مشيرًا إلى فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والشرقية قليلة، حيث ستكون خفيفة ومتفرقة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مؤكدًا أن حالة الطقس تتغير خلال الساعات الليل لتكون أكثر برودة؛ بسبب تراجع درجات الحرارة الصغري، إذ يبلغ الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والكبري أكثر من 12 إلى 13 درجة، بالإضافة إلى وجود نسمات من الهواء تزيد الشعور بالبرودة.