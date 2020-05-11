الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 11 مايو في مصر .. انخفاض واضح في معدل الوفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين 11 مايو 2020 عن آخر التطورات بخصوص أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث كشفت عن أعداد المصابين الجديدة إضافة إلى المتعافين من المرض وأيضاً الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع ووصل إلى 9746 حالة، بعدما تم تسجيل 346 إصابة جديدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين بالفيروس المستجد القاتل سواء ممن يعانون من أعراض حادة أو حتى ممن يعارضون من أعراض خفيفة يحظون بالرعاية الصحية الشاملة في كافة مستشفيات العزل المخصصة، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية للتعامل بشكل صحيح مع ذلك الوباء.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم الإثنين قد شهد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ارتفع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر إلى 533 حالة وفاة مع الإشارة إلى أن 30% من الوفيات لا يصلوا أحياء إلى مستشفيات العزل في ظل تأخر الحالة الصحية الخاصة بهم.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع بدوره ووصل إلى 2655 حالة، ومن ضمنهم 2172 حالة قد تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل عائدة إلى بيوتها بسلام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان تعمل جاهداً بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، مطالباً في الوقت ذاته المواطنين كافة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة في وقت سابق للحد من تفشي المرض في مصر بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، وخاصة بعدما تجاوز عدد المصابين حاجز 9 آلاف إصابة على مدار الأيام القليلة الماضية.

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