تعرف على حكم إخراج زكاة الفطر “كمامات”

“ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟”، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية أثناء البث المباشر الذي تجريه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الشيخ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ردًا على السؤال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، بمعنى أن الزكاة أوسع كثيرا من أن تقصر على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، ففي القديم كانت تخرج من الحبوب، وأن إعطاء المحتاج المال هو أفضل ما يقدم، وحددت دار الافتاء الزكاة عن كل فرد 15 جنيه، وحرية الشراء تترك للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام.

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وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية حدد بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، مشددا على استحباب الزيادة لمن أراد، حيث تعادل قيمة زكاة الفطر اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وعن موعد إخراج زكاة الفطر، أكد مفتي الديار المصرية أن زكاة الفطر يجوز إخراجها منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك، وذلك حتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين بتعجيل زكاة الفطر الخاصة بهم ولتكون مستهدفة وموجهة إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وما ترتب عليها من إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا السمتجد (كوفيد -19)، نظرًا لما يعيشه العالم كله وضمنهم الأمة الإسلاميَّة، ظروفًا استثنائية ساهمت في تغيير سمات الحياة العامة المعتادة بصورة غير مسبوقة خاصة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية المتبعة.

وكانت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أجابت في وقت سابق، عن سؤال بشأن حكم منح الزكاة للأخت، مؤكدة أنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.