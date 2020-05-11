الرئيس السيسي يكلف الحكومة ببناء ربع مليون وحدة إسكان اجتماعي جديدة

شهد اليوم الإثنين اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إضافة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية وأيضاً بعض المسؤولين من الوزارتين.

وجاء ذلك الاجتماع الهام من أجل مناقشة موقف صندوق الإسكان الاجتماعي من الناحية المالية، إضافة إلى السبل الممكنة من أجل دعم التمويل العقاري بهدف الاستمرار في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة على مدار الأشهر القادمة.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد كلف الحكومة ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة خلال المرحلة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي يرغب في توفير هذه الوحدات السكنية الجديدة أمام جميع المواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى تكون هناك عدالة اجتماعية بين الشعب المصري بصفة عامة ويصبح الجميع قادراً على امتلاك الوحدات السكنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع على أن بناء هذه الوحدات من الإسكان الاجتماعي سوف يساهم بدوره في توفير فرص عمل كثيرة للشباب على مستوى مختلف العديد من القطاعات الخاصة بهذه الوحدات.

وشهد الاجتماع أيضاً طرح جميع الحاضرين لعدة طرق جديدة من أجل توفير الدعم والتمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعي في الفترة القادمة، حتى يكون قادراً على تنفيذ بناء جميع هذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن بناءً على رغبة فخامة الرئيس السيسي.

على صعيد متصل، حرص الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توضيح كافة المجهودات التي بذلها صندوق الإسكان الاجتماعي طيلة الفترة الماضية، وذلك تحديداً فيما يتعلق بمشروع إنشاء مليون وحدة إسكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار في الاجتماع أن تكلفة إنشاء هذه الوحدات السكنية قد وصلت إلى 193 مليار جنيه، إضافة إلى مبلغ 50 مليار جنيه والتي مثلت تكلفة إنشاء المرافق العامة الخاصة بالوحدات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد تنفيذ نسبة 41% من هذه الوحدات أي 428 ألف وحدة سكنية، فيما لا يزال العمل جارياً في الوقت الحالي من أجل تنفيذ نسبة 19% أي 194 ألف وحدة سكنية أخرى، على أن يتم تنفيذ في المرحلة القادمة النسبة المتبقية 34% أي 344 ألف وحدة سكنية من مختلف وحدات الإسكان الاجتماعي.

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