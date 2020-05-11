الجهات الأمنية تفرض الحجر الصحي على 6 عقارات بالجيزة بسبب تزايد حالات كورونا

قررت الجهات الأمنية في محافظة الجيزة اليوم الإثنين فرض الحجر الصحي المنزلي على 6 عقارات مختلفة في عزبة زاوية نابت التابعة لمركز أوسيم بالجيزة، بسبب تزايد أعداد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام القليلة الماضية.

وجاء ذلك القرار من طرف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بناءً على التعليمات التي وصلته من طرف وزارة الصحة والسكان، نظراً إلى تخطي أعداد المصابين 1000 ألف حالة في هذه العزبة مما يهدد بقية أنحاء محافظة الجيزة بالكامل.

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ومن المقرر أن يتم فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع الأهالي المتواجدين في العقارات الستة لمدة أسبوعين قادمين، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة جميع المواطنين في محافظة الجيزة مع إمكانية تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وصرامة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الإثنين أن فرض حالة الحجر الصحي على أي منطقة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا تتم إلا في حالة زادت أعداد المصابين في هذه المنطقة بدرجة كبيرة أي تخطت ألف حالة.

وأشار أيضاً إلى أن عزبة زاوية نابت التابعة لمركز أوسيم قد شهدت تعافي العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام الماضية، إلا أن مسؤولي وزارة الصحة والسكان رصدوا أعداد أكبر من المصابين لذا كان الحل الأمثل هو فرض الحجر الصحي على المنطقة التي ينتشر فيها الوباء.

وشدد اللواء أحمد راشد في حديثه على أن أهالي عزبة زاوية نابت لن يعانوا من أي مشاكل على الإطلاق سواء فيما يتعلق بتوفير الأدوية والعلاج إضافة إلى توفير السلع الغذائية، حيث من المقرر توصيل الأدوية إلى الأهالي في المنازل دون تكبد عناء النزول وشراء الدواء من الصيدلية.

وأضاف أيضاً أن سيارات الإسعاف سوف تكون متوفرة على مدار الساعة من أجل نقل حالة أي حالة مرضية سواء مصابة بفيروس كورونا أو بأي مرض أخر إلى أقرب مستشفى على الفور حتى لا يعاني الأهالي لحين نهاية مدة الحجر الصحي.

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