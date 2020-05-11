رسمياً .. قرار وزاري لتكريم شهداء الوطن عبر إصدار وسام “تحيا مصر”

شهد العدد التاسع عشر مكرر “ب” من الجريدة الرسمية الذي تم صدوره في يوم أمس الأحد الموافق 10 مايو 2020 القرار رقم 1027 الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، والذي يتمثل في إصدار وسام تحيا مصر من أجل تكريم شهداء الوطن من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.

وجاء ذلك القرار من طرف الدكتور مصطفى مدبولي بناءً على المادة الخامسة عشر من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء إضافة إلى ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية ضد الإرهاب سواء داخل مصر أو حتى على حدودها.

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ويتمثل القرار في أن تكون الطبقة الأولى من الوسام مماثلة للطبقة الثانية، ولكن الطبقة الثانية ستكون بحجم أصغر بناءً على الرسومات الواردة على أن تكون خامة الوسام من النحاس، علماً بأن الوسام يتكون من نجمة سداسية الشكل، حيث تتكون من 12 شعبة تنقسم إلى 6 ذهبية إضافة إلى 6 فضية كما يعلوها أيضاً قرض ذهبي من 6 نجوم.

ويأتي ذلك الوسام تقديراً لكافة شهداء الوطن من عناصر الشرطة أو الهيئة العامة للقوات المسلحة المصرية الذين يضحون بحياتهم من أجل حماية تراب الدولة المصرية وخاصة الشعب المصري من العناصر الإرهابية التكفيرية التي لا تسعى لشيء إلا لخراب استقرار مصر بأي وسيلة ممكنة.

يُذكر أن حرب الدولة المصرية ضد الإرهاب والعناصر الممولة مستمرة منذ مدة طويلة للغاية، علماً بأن قوات الجيش المصري والشرطة المصرية أثبتوا يوماً تلو الآخر أنهم على استعداد من أجل فقدان حياتهم بصفة دائمة ويومية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن من أي عدو مهما كانت صفته أو أهدافه.

وشهد شهر رمضان الكريم استشهاد بعض العناصر من جنود الهيئة العامة للقوات المسلحة في سيناء، إلا أن الرد من جانب الجيش كان صارماً وتمثل في القضاء على العديد من أوكار العناصر الإرهابية إضافة إلى ضبط عدد هائل من الأسلحة والمتفجرات التي كان من المقرر استخدامها في عمليات إرهابية على مدار الأشهر القادمة.

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