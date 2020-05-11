وزارة الصحة تعلن الشروط اللازمة لإجراء تحاليل فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين عن الشروط اللازمة من أجل إجراء أي مواطن مصري تحاليل فيروس كورونا المستجد، على أن تسري هذه الشروط على جميع المستشفيات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أصدرت أمراً إدارياً تم توزيعه على مديري جميع المستشفيات في مصر، من أجل إخطارهم بالشروط اللازمة لإجراء تحاليل فيروس كورونا لأي مواطن خلال المرحلة القادمة.

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وأوضح المصدر أن الشروط اللازمة التي حددتها الدكتورة هالة زايد من أجل إجراء تحليل PCR لأي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد تتمثل على النحو التالي:

عمل أشعة على الصدر للمواطن. تحليل صورة الدم كاملة للمواطن. توقيع عدد 2 من الأطباء الأخصائيين على طلب إجراء تحليل PCR.

وشدد المصدر على أن هذه الشروط قد تم إرسالها إلى كافة المستشفيات من طرف مديرية الصحة بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يتعرض مسؤولي أي مستشفى إلى المسائلة القانونية في حالة مخالفة هذه الشروط أو عدم تطبيقها بصرامة وحزم.

يُذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين المستشار الخاص بالرعاية الصحية والوقاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد أكد منذ يومين من الآن أن عدد الاختبارات التي أجرتها مصر للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد قد تخطى حاجز 105 ألف اختبار.

ومن المرجح أن يرتفع ذلك الرقم في الأشهر القادمة بدون أدنى شك في ظل تزايد أعداد المصابين بصفة يومية على مدار الأيام الماضية، إضافة إلى عدم التزام عدد هائل من المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية المتمثلة في الاختلاط على سبيل المثال أو التجمعات الجماهيرية.

ولا يزال جزء كبير من الشعب المصري يفتقد إلى الوعي حتى هذه اللحظة بالرغم من مدى خطورة الموقف سواء بالنسبة إلى مصر أو حتى بالنسبة إلى بقية دول العالم بصفة عامة على أمل نهاية هذه الأزمة عما قريب.

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