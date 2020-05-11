أول رد رسمي على صورة الكوبري الملاصق للمباني السكنية

قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار، إن العمارات القريبة من كوبري محور الزمر مخالفة، وصدر لها قرارت إزالة.

وأضاف “نصار”، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “مساء DMC”، علي شاشة “إكسترا نيوز”، أن محور الزمر مشروع قومي يمتد من دائري المنيب ويصل إلى دائري الوراق بطول 12 كم، منهم 7 كيلو كباري، ومنهم 3 كيلو كباري بدورين.

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وتابع “نصار” أن المشروع كبير جدًا، حيث جرى التقاط الصورة بطريقة تبين “إننا داخلين جوه العمارة للأسف، والبلكونة باين إنها لازقة في المحور وبعيدة عنه بحوالي 50 سنتي”.

وأضاف أن المشروع يحتوي على نحو 20 ألف متر مسطح نزع ملكية، مؤكدًا أن العمارات المخالفة ستزال: “هناك لجان متخصصة من هيئة المساحة والجهاز التنفيذي والمحافظة تحصر جميع العمارات الموجودة في مسار المحور”.

وأتم تصريحاته قائلاً: “لدينا 20 ألف متر إزالات رُصد لهم ربع مليار جنيه تعويض للسكان غير المخالفين، حيث ستنزع ملكيتهم لعمارات، وستُزال العمارات بشكل عادي، لكن الناس مش عاوزة تمشي من العمارة”.