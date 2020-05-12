“البنوك”: لن يدخل أي مواطن بنكا بدون كمامة بداية من الأحد المقبل

أعلن محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن أعداد موظفي البنوك المصابين بالفيروس الصيني المستجد هم100 حالة فقط من بين123 ألف موظفا، مشيرا إلى أنه بداية من الأحد المقبل لن يدخل أي مواطن بنكا دون ارتداء الكمامة.

وأصاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة “mbc مصر” الفضائية، مساء أمس الإثنين، أنه تم تشديد الإجراءات تعليق لافتات على أبواب البنوك للتحذير من أن من لا يرتدي الكمامة لن يدخل إلى مقر البنك.

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وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، أن العاملين داخل البنوك يرتدون الكمامة لحماية للمواطن مشيرا إلى أن على أي مواطن أن يبلغ إذا وجد موظفا لا يرتدي الكمامة، مؤكدا أن البنك المركزي سوف يرسل حملات تفتشية للمراقبة على أي بنك يخالف التعليمات ولا يلتزم بذلك الكلام لأن تلك الإجراءات في صالح الموظف وصالح المواطن.

وكان أعضاء البرلمان ناقشوا خلال الجلسة الماضية، قرار فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن أن ارتداء الكمامات يبطئ من انتشار العدوى بين الناس، بينما طالب المواطنين بتوفيرها بأسعار رمزية أولا قبل فرض العقوبات على المخالفين.