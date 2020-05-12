بيان عاجل لـ”الوزراء” بشأن إقامة محور الملك عبدالله في ترعة الزمر

أعلن محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تقدمه ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزيري وزير النقل والمواصلات، بخصوص أزمة إنشاء محور الملك عبدالله في ترعة الزمر، والتي أثارت جدلًا واسعا خلال الفترة الماضية.

وقال فؤاد، في بيانه العاجل، إن مشروع محور الملك عبدالله في امتداد ترعة الزمر في بولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية شهد تحركا شديدا من جانب الجهات التنفيذية وذلك بعد سنوات من البطئ والتأجيل، مشيرا إلى أن تلك السرعة أثارت فوضى عارمة في التنفيذ وسبق وأشير إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفوضى بدأت بقطع المياه في محيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور ثم تعميق الأزمة بتعطيل خط تلقي شكاوى المياه والصرف 125 وتباطؤ طوارئ شركة المياه في الاستجابة لشكاوى المواطنين بسبب المشروع، وبلغت الأزمة بمخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر في فيصل إلى جانب أنه تعدى على حرمة المساكن وذلك بعريضها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به وهو ما يؤثر على سلامة المواطنين في تلك العقارات.

وأكد أن تلك التعديات على حقوق المواطنين في السكن منصوص عليه دستوريًا، أيضا يجب حماية الملكية الخاصة، وهو ما يستوجب ضرورة التدخل الحكومي بكافة أجهزتها ووزاراتها في الحد من تلك التصرفات غير المسؤولة والتي نتج عنها تعديات على حقوق المواطنين.