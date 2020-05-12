بعد زيادة الإصابات بالفيروس الصيني.. الحكومة تكشف موقفها من الحظر الكلي

مع زيادة أعداد المصابين بالفيروس الصيني المستجد، تعالت أصوات تطالب الحكومة بفرض حظر تجوال شامل على أنحاء البلاد وعلى مدار اليوم.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لا نية للحكومة بشأن فرض حظر كامل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس الصيني المستجد، ليكون بديلا من الحظر الجزئي الواقع حاليا، مشيرا إلى أن البعض فهم حديث الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس بشكل خاطئ تم تأويله، ولكن لا نية لفرض حظر كامل.

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وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه في أحد البرامج التلفزيونية، قال فيه إن الفيروس الصيني أشد وأشرس في انتقال العدوى، مؤكدا على أن الدولة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشيرا إلى أن مدبولي “أكد على هذا الأمر في كافة الاجتماعات، مشيرا إلى أ الحكومة لا تزال تبحث الأوضاع كل يوم لتحديد مدى الاحتياجات والإجراءات الصارمة للحد من الحركة، موضحا أن ذلك القرار يدور في رأس المسؤولين ولا يزال قيد الدراسة، ولكن هناك توازنات شديدة للتأكد للحاجة لأي إجراء آخر حفاظا على صحة واقتصاد الإنسان.