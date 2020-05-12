المنوفية: تسجيل حالتي وفاة و29 حالة مصابة بالفيروس الصيني المستجد

أعلنت محافظة المنوفية، عن تسجيل حالتي وفاة و29 مصابا جديدا بالفيروس الصيني المستجد وذلك في مختلف مراكز المحافظة موضحة أنه جاري التنسيق لنقل الحالات لمستشفيات العزل.

وقالت مصادر طبية في المنوفية، إن مركز أشمون سجل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد، موضحا أن كلا من سمادون، وسنتريس، وأشمون، وجريس، وشما، وأبو رقبة، وشنشور، وكفر الفرعونية، وشوشاي، وكفر الغريب، سجلوا حالة واحدة لكل منهم، بينما سجل مركز الباجور المرتبة الثانية في أعداد الإصابات، مشيرة إلى أن قرية ميت البيضا سجلت 7 إصابات من أسرة واحدة لمخالطتهم أسرة ابنهم المصاب والمقيم في مدينة شبين الكوم، مضيفا أنه جاري إعادة التحليل لأحد أفراد الأسرة من مستشفى حميات شبين الكوم.

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وأضافت المصادر، أن مركز السادات سجل 3 حالات إصابة بالفيروس بينها إصابة لطبيبة كما أن قرية العجيزي شهدت إصابة مسعف، إضافة إلى إصابة شخص من عزبة الجيار التابعة لقرية الأخماس، وسجل مركز تلا 3 حالات إصابة من قرية كفر ربيع.

وأوضحت أن مركز شبين الكوم، شهد إصابة حالتين في قريتا ميت الموز والماي، بينما ظهرت إصابتين جديدتين في مدينة منوف وقرية تتا، ولاقى مركز قويسنا 3 حالات إصابة في قرى كفور الرمل وميت برة ومصطاي، بينما شهد مركز بركة السبع إصابة زوجين من قرية طنبشا، كما سجلت مدينة سرس الليان حالة إصابة.

وأضاف أن المحافظة سجلت حالتي وفاة لشاب من طه شبرا، ومسن توفى في مستشفى الباجور المخصصة للعزل الطبي، بينما ذكرت المصادر أنه تم شفاء حالتي إصابة بالفيروس داخل مستشفى الباجور في مركز الشهداء ومدينة سرس الليان لرجل وسيدة.