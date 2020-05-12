الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 12 مايو في مصر .. عدد المصابين في زيادة مستمرة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث استمر تعافي المزيد من المصابين من الوباء كما تم اكتشاف حالات جديدة مصابة بالمرض فيما توفى المزيد من المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع ووصل إلى 2326 حالة، وذلك من أصل 2811 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأكد أيضاً أن جميع المتعافين بشكل نهائي من الفيروس قد غادروا مستشفيات العزل والمدن الجامعية والفنادق عائدين إلى بيوتهم، على أن يمارسوا حياتهم الطبيعية من جديد مثلما كان الوضع عليه قبل إصابتهم بذلك المرض.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الثلاثاء 347 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في مصر إلى 10093 حالة.

وشدد أيضاً على أن جميع المصابين يلقون الرعاية الطبية اللازمة في مختلف مستشفيات العزل التي تم تخصيصها من أجل علاج مرضى ذلك الوباء، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الصحة والسكان تتبع كافة التوجيهات والإرشادات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعامل مع ذلك المرض.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الثلاثاء قد شهد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المستجد، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات من خلال وصوله إلى 544 حالة وفاة مع العلم بأن معظم الوفيات لا تصل حية إلى مستشفيات العزل بسبب الحالة الصحية المتأخرة لها أو معانتها من الأمراض المزمنة المتمثلة في الضغط والسكر والقلب.

يُذكر أن مصر قد تخطت حاجز 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام القليلة الماضية، مما يؤكد بدوره على الارتفاع المتواصل لأعداد المصابين.

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