الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 12 مايو في مصر .. والإجمالي يتخطى 10 آلاف

رسميا ..”الصحة” تسجل اكتر من ١٠ آلاف مصاب بفيروس كورونا المستجد حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.

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تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وفيما يلي ملخص ملخص بمستجدات فيروس كورونا بتاريخ 12 مايو

عدد المصابين الجدد: 347 حالة.

عدد حالات الوفاة: 11 حالة.

إجمالي إصابات كورونا في مصر: 10093 حالة.

إجمالي الوفيات: 544 حالة وفاة.

إجمالي الحالات التي تعافت نهائياً: 2326 حالة.