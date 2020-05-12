الرئيس السيسي يطالب الحكومة بدعم مشروع البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

شهد اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غاية الأهمية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل مناقشة كافة التطورات المتعلقة بمشروعات وزارة الزراعة.

وشهد الاجتماع أيضاً حضور كلاً من وزير الموارد المائية والري إضافة إلى مساعد الرئيس السيسي للمشروعات القومية، وأيضاً مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للهيئة العامة للقوات المسلحة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس السيسي طالب جميع الحاضرين في ذلك الاجتماع بضرورة دعم كافة المشروعات الناجحة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

وأشار أيضاً إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتعظيم رقعة الأراضي الزراعية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لكافة مراكز تجميع الألبان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال رفع كفاءة هذه المراكز حتى تكون قادرة على تحقيق زيادة كبيرة في أحد أهم المنتجات الغذائية على الإطلاق.

وشدد السفير بسام راضي على أن الرئيس السيسي أولى اهتماماً كبيراً بمشروع البتلو، حيث طالب أيضاً بضرورة مضاعفة حجم ذلك المشروع وزيادة الإنتاج منه في المرحلة القادمة، كما طلب أيضاً التوسع في عملية إشراك مختلف الجمعيات الأهلية إضافة إلى التواصل مع المربيين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أيضاً أن اجتماع اليوم الثلاثاء قد تم مناقشة فيه بعض القضايا الأخرى، ويأتي من ضمنها العديد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني، إضافة إلى مشروع استكمال الطاقات الإنتاجية بمختلف المزارع وكل ذلك من أجل العمل على زيادة الثروة الحيوانية.

وأوضح السفير بسام راضي أن الاجتماع قد شهد أيضاً مناقشة بعض مشروعات التنمية في سيناء، كما تم استعراض الخطة اللازمة من أجل استصلاح الأراضي الصحراوية هناك وزراعتها، إضافة إلى كيفية توفير الموارد المائية الضرورية من أجل دعم هذه المشروعات واستكمالها في أقرب وقت ممكن، وخاصة بعدما تطهير جزء كبير من سيناء من العناصر الإرهابية في السنوات الماضية.

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