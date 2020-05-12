مصادر تؤكد إصابة نائبة في البرلمان المصري بفيروس كورونا المستجد

انتشرت اليوم الثلاثاء حالة من الذعر والخوف بين مختلف أعضاء مجلس النواب المصري، بعدما أكد مصدر مسؤول من داخل البرلمان أن أحد الأعضاء قد تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل.

وأوضح المصدر أن الدكتورة شيرين فراج نائبة مجلس النواب قد أجرت تحليل PCR للكشف عن الفيروس المستجد وتم التأكد من إيجابية العينة الخاصة بها، مما يعني بالتالي أنها مصابة بذلك المرض.

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وأشار أيضاً إلى أنه قد تم عزل النائبة بعد نقلها إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي، على أن يتم نقلها إلى أقرب مستشفى من مستشفيات العزل في حالة تدهور حالتها الصحية.

وشدد المصدر على أن جميع أعضاء مجلس النواب حرصوا على تنبيه جميع المخالطين للدكتورة شيرين فراج عبر تطبيق واتساب، حيث طالبوا المخالطين بضرورة فرض الحجر الصحي المنزلي على نفسهم لمدة أسبوعين قادمين لحين التأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

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