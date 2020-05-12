إجراءات جديدة في محافظة الشرقية بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا

شهدت محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء اجتماعاً في غاية الأهمية بين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبين الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما حضر الاجتماع أيضاً الدكتور جمال عبد المنعم مدير إدارة الأوبئة التابعة للوزارة.

وجاء ذلك الاجتماع من أجل مناقشة آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في محافظة الشرقية على وجه التحديد، وخاصة بعدما ارتفع إجمالي عدد المصابين في المحافظة في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

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وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على هامش ذلك الاجتماع أن الوضع بات خطيراً في المحافظة، بعدما ارتفع عدد المصابين في ظرف أسبوع واحد فقط من 164 حالة إلى 315 حالة، وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التزام جانب كبير من المواطنين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومجلس الوزراء منذ بداية هذه الأزمة.

وأشار أيضاً إلى أنه قام بالتنسيق مع مديرية الأمن في المحافظة من أجل العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق كافة القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء بشأن كيفية التعامل مع الفيروس المستجد، وخاصة فيما يتعلق بمواعيد عمل المحال التجارية إضافة إلى حركة حظر التجوال المفروضة على المواطنين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب في الاجتماع على أن الجهات الصحية في محافظة الشرقية تعمل جاهدة بشكل متواصل منذ شهر مارس الماضي على تطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التي تشهد إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين بصفة يومية.

وأضاف أيضاً أن كل المسؤولين في محافظة الشرقية يعملون بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية من أجل زيادة حملات التوعية اللازمة، حتى يكون المواطن المصري لديه كل التفاصيل الكافية حول كيفية وقاية نفسه من ذلك الوباء المنتشر بقوة حول العالم بأكمله.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب في الاجتماع أن كافة المستشفيات المتواجدة في محافظة الشرقية جاهزة بشكل كامل من أجل استقبال أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان.

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