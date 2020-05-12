سفير مصر بالسودان يرفض إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة انطلاقاً من يوليو المقبل

أعرب حسام عيسى السفير المصري في دولة السودان وتحديداً في الخرطوم عن رفضه القاطع لإعلان دولة إثيوبيا عن البدء في عملية ملء سد النهضة انطلاقاً من شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020 بدون التوصل إلى اتفاق مع كلاً من مصر والسودان.

وأكد السفير المصري حسام عيسي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء لإحدى الصحف السودانية أن الدول الثلاثة المعنية لابد من أن تتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص كيفية ملء وتشغيل سد النهضة قبل حلول شهر يونيو المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن حكومة دولة إثيوبيا يجب عليها أن توافق على الاتفاق المقترح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم طرحه في الاجتماع الأخير بين جميع الأطراف المعنية في واشنطن، نظراً لأن المقترح الأمريكي يراعي مصالح الدول الثلاثة على حد سواء بدون تفضيل أي دولة على الأخرى فيما يتعلق بمسألة ملء وتشغيل سد النهضة.

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