“حار نهارا وسقوط أمطار”.. “الأرصاد” توضح طقس الـ4 أيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المقرر أن يكون طقس اليوم حار نهارا ولطيف ليلا ونشاط الرياح معتدل، بينما تنشط الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على أن يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلا والرياح سوف تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مشيرة إلى أنه قد يؤدي نشاط الرياح لاضطراب في حركة الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 والصغرى 19، بينما في الوجه البحري تصل الكبرى 35 والصغرى 19 وعلى السواحل الشمالية الغربية الكبرى 30 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الشرقية الكبرى 27 والصغرى 18، وحنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر الكبرى 37 والصغرى 24، وشمال الصعيد الكبرى 39 والصغرى 20، وجنوب الصعيد الكبرى 40 والصغرى 25.

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وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس، حار نهارا ولطيف ليلا، إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحا، وتكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، وتكون حالة الطقس معتدلة نهارا ولطيفة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المقرر أن تكون حالة الطقس شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديدة الحرارة نهارا ولطيف ليلا إلى جانب تكون الشبورة المائية صباحا وتنشط الرياح على شمال الصعيد ليلا.

بينما يسجل طقس غدا درجات حرارة كالتالي: القاهرة (36 – 19) – الوجه البحري (35 – 19) – السواحل الشمالية الغربية (28 – 19) – السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (28 – 18) – جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37 – 24) – وشمال الصعيد (40 – 21) – وجنوب الصعيد (40 – 25).

ومن المتوقع أن يكون طقس بعد الغد الجمعة، شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا إلى جانب تكون شبورة مائية صباحا، بينما تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل نهارا ولطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، كما أنه سوف يكون معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومن المتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بشكل متوسط لخفيفة وقد تكون رعدية أحيانا.

فيما تسجل درجات الحرارة كالتالي: القاهرة والوجه البحري (37 – 21) – السواحل الشمالية الغربية (28 – 19) – السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (29 – 18) – جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36 – 23) – شمال الصعيد (39– 23) – جنوب الصعيد (42 – 26).

وأوضحت الأرصاد أنه بخصوص طقس السبت المقبل، من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا إلى جانب تكون شبورة مائية صباحا وسوف تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما أنه من المتوقع أ، تسقط أمطارا على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون شدتها متوسطة لخفيفة وربما تكون رعدية أحيانا، فيما تصل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري (40 – 23) – السواحل الشمالية الغربية (30 – 21)- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (29 – 18) – جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36 – 23) – شمال الصعيد (41– 25)- جنوب الصعيد (42 – 27).​