البرلمان يعلن إصابة نائبة.. ويوضح: إجراء تحاليل لـ 12 عضوا من المخالطين

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن التحاليل أظهرت إيجابية إصابة النائية شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات لـ12 نائبا في البرلمان خالطوا النائبة المصابة.

وأضاف وهدان، في تصريحات صحفية لقناة “صدى البلد”، أن النائبة شيرين فراج، حضرت الجلسة العامة في مجلس النواب وشاركت في لجنة الخطة والموازنة، موضحا أن جلسة البرلمان المقبلة سوف تحل يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سوف يعقم البرلمان كاملا.

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وأكد وكيل البرلمان، أن كافة الإجراءات الاحترازية معمول بها إلى جانب زيادة الحرص على ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن على الجميع الحذر والوعي بشكل كبير بخطورة الوضع.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت شفاء 154 شخصا مصابين بوباء كورونا المستجد، موضحة أنهم خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينما تم تسجيل 347 حالة جديدة، ليصل إجمالي أعداد المتعافين 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع ووصل إلى 2326 حالة، وذلك من أصل 2811 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأكد أيضاً أن جميع المتعافين بشكل نهائي من الفيروس قد غادروا مستشفيات العزل والمدن الجامعية والفنادق عائدين إلى بيوتهم، على أن يمارسوا حياتهم الطبيعية من جديد مثلما كان الوضع عليه قبل إصابتهم بذلك المرض.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الثلاثاء 347 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في مصر إلى 10093 حالة.