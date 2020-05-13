مصدر ينفي فرض الحظر الكلي.. ويؤكد: الحياة ستعود شبه طبيعية بعد العيد

قال مصدر حكومي، إن لا صحة لما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض حظر كامل على جميع أنحاء البلاد الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم وأيضا أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تبحث إجراءات المقرر فرضها خلال العيد وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله مجرد شائعات تهدف لتعطيل عجلة الإنتاج وتضرب بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه من المقرر ان تعود الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك في جميع المجالات بعد وضع آليات وضوابط للمرحلة المقبلة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه بداية من يونيو المقبل سوف ندخل مرحلة التعايش مع الوباء ولكن تحت ضوابط صارمة.

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وأضاف المصدر، أنه من المقرر وضع عقوباتصارمة ضد مخالفة الإجراءات الاحترازية التي سوف تعلن الحكومة عنها، إلى جانب أنه سوف يتم مراقبة كافة معدلات الإصابة والوفاة بشكل دقيق يوميا والتحرك باء عن أسس علمية واضحة من أجل تحديد مدى طبيعة إجراءات المواجهة في كل مرحلة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار الوباء وحماية أرواح المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت شفاء 154 شخصا مصابين بوباء كورونا المستجد، موضحة أنهم خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينما تم تسجيل 347 حالة جديدة، ليصل إجمالي أعداد المتعافين 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع ووصل إلى 2326 حالة، وذلك من أصل 2811 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأكد أيضاً أن جميع المتعافين بشكل نهائي من الفيروس قد غادروا مستشفيات العزل والمدن الجامعية والفنادق عائدين إلى بيوتهم، على أن يمارسوا حياتهم الطبيعية من جديد مثلما كان الوضع عليه قبل إصابتهم بذلك المرض.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت اليوم الثلاثاء 347 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في مصر إلى 10093 حالة.