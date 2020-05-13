“الأهلي” يعلن عن وظائف جديدة لخريجي 2016 وحتى 2019

أعلن البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، عن طرح فرص عمل جديدة لحديثي التخرج من حملة المؤهلات العليا من دفعات 2016 وحتى 2019 خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال منشور عبر موقع البنك الرسمي.

وذكر البنك، في بيان عنه، أن الوظائف متاحة لحملة المؤهلات العليا من كليات التجارة والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، موضحا أن الأقسام المطلوبة هي المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والتجارة الداخلية، وإدارة الأعمال من أقسام البنوك والائتمان والموارد البشرية والمنشآت المالية والأعمال الدولية واللوجيستيات والتسويق، والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، والاقتصاد والإحصاء.

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كما اشترط البنك الأهلي، أن هناك بعض الشروط المطلوبة في المتقدم لشغل تلك الوظائف المتاحة ومن بينها حصول المتقدم على تقدير عام جيد جدًا بحد أدنى، وألا يكون لديه أقارب معينين داخل البنك من الدرجة الثالثة، إلى جانب ألا يتعدى عمره 28 عامًا.

وأكد البنك، على ضرورة أن يطابق عنوان المتقدم في الرقم القومي لمحل الإقامة، إلى جانب حصوله على مؤهل عالي مناسب من الكليات المعتمدة أو الأكاديميات المقيدة في المجلس الأعلي للجامعات.