بعد إصابة شيرين فراج بفيروس كورونا.. القصة الكاملة لعزل 11 نائبا مخالطا

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن التحاليل أظهرت إيجابية إصابة النائية شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء اختبارات لـ12 نائبا في البرلمان خالطوا النائبة المصابة.

وأضاف وهدان، في تصريحات صحفية، أن النائبة شيرين فراج، حضرت الجلسة العامة في مجلس النواب وشاركت في لجنة الخطة والموازنة، موضحا أن جلسة البرلمان المقبلة سوف تحل يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن البرلمان تم تعقيمه لمدة 10 أيام متتالية بشكل كامل وخاصة الأماكن التي تواجدت فيها النائبة المصابة، من قبل الطب الوقائي.

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وأكد وكيل البرلمان، أن كافة الإجراءات الاحترازية معمول بها إلى جانب زيادة الحرص على ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن على الجميع الحذر والوعي بشكل كبير بخطورة الوضع.

وأكد الأمين العام، عزل الطاقم الطبي المخالط للنائبة بشكل ذاتي دون أخذ مسحة منهم، إلى جانب عزل 12 نائبا برلمانيا خالطوا النائبة المصابة، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ مسحة من أي شخص تظهر عليه الأعراض المصابة.

وقال النائب طارق الخولي، إن دخول البرلمان أصبح عن طريق بوابات تعقيم صنعت من القوات المسلحة إلى جانب اتباع قاعدة التباعد الاجتماعي بترك مسافة آمنة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل إلى 1.20 متر، وجميع النواب على وعي كامل ولا يصافحون بعضهم، كما سوف يخضعوا للعزل المنزلي لمدة 14 يوما غالبيتهم من لجنة الخطة والموازنة ويصل عددهم إلى حوالي 11 نائبا.