“شركات السياحة” تكشف موعد وآلية استرداد مقدمات حجز العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن خطتها بشأن رد مبالغ حجوزات العمرة الملغاة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يكون ذلك بداية مع عودة تشغيل الرحلات على نحو طبيعي، وذلك خلال مدة لا تقل عن 35 يوما.

وأضافت الغرفة، في بيان عنها، أن ذلك جاء ضمن خطتها لمكافحة الفيروس المنتشر عالميا ومواجهة آثاره السلبية على الشركات بشأن التزامهم بالوفاء بكافة التزاماتهم المادية تحقيقا لرضاء العملاء.

وأكدت أنه خلال الفترة الحالية لا يمكن للشركات رد قيمة مقدمات الحجز للعملاء لأن هناك مقدمي الخدمة من فنادق ونقل وخلافه في السعودية حتى الآن، وهو ما يؤثر سلبا على مقدرة الشركات على رد التزاماتها تجاه عملائها حاليا.

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وناشدت الغرفة، كافة الشركات بسرعة التواصل مع عملائهم، ونقل الحقيقية إليهم وسرعة الاستجابة في رد مستحقات العملاء من أجل طمأنتهم، إلى جانب وضع خطة لرد كافة المستحقات ،بما يتناسب مع استرداد قيمة الإلغاءات، وذلك في إطار جهود الغرفة للحفاظ على الجميع وسمعة القطاع السياحي.