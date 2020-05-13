بسبب كبري بن الحكم.. قطع المياه يوم الجمعة عن 11 منطقة في القاهرة

قالت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، إنه من المقرر قطع المياه انقطاع المياه عن 11 منطقة سكنية وهم دار السعادة وشارع السباق ومتفرعاته وشارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته ومنطقة خلف نادي النصر ومنطقة السبع عمارات وشارع النزهة وميدان صلاح الدين ومستشفى جوهر وشارع أسوان وشارع هارون وشارع جلال الدين الدسوقي، وذلك بداية من الجمعة في الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا من نفس اليوم.

وأضافت الشركة، في بيان عنها، أن انقطاع المياه بسبب استمرار أعمال تحويل مسار خط المياه بقطر 100 مم والمتعارض مع أعمال كباري شارع بن الحكم في منطقة حلمية الزيتون.

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