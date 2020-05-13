معلومات عن كارت النقل الذكي بينها “جميع تذاكر المواصلات بتذكرة واحدة”

بعدما اجتمع الفريق المهندس كامل الوزير، برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركتي “سوبر جيت” وتكنولوجيا النقل (ترانس إي تي)، بهدف استعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بـ”كارت النقل الذكي” والتذكرة الموحدة من أجل تحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ، يرصد التقرير التالي أبرز المعلومات بخصوص المشروع:

– المشروع يربط بين الخطوط الثلاثة للمترو عن طريق القطار الكهربائي وأتوبيسات السوبرجيت وعدة خطوط للنقل العام المكونة من 1600 أتوبيس تدخل في المنظومة على مراحل مختلفة، إلى جانب ربط بعض أتوبيسات إحدى شركات النقل الجماعي.

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– من المقرر أن يتم النظر في إدخال السكة الحديد والمونوريل للمنظومة حتى يصبح هناك تذاكر موحدة لجميع وسائل كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، إلى جانب مناقشة مخطط إدارة وتشغيل المشروع في مرحلة الإعداد والطرح والترسية ومرحلة تنفيذ المشروع ومرحلة التشغيل والصيانة، وذلك بخصوص تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل، بما يساهم في سهولة المواصلات توفير الوقت والجهد للحجز في المحطات بهدف شراء التذاكر الورقية.

– وأيضا توحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل إلى جانب تحصيل إيرادات وسائل النقل في وعاء مالي موحد، وتطوير قطاع النقل والمساهمة في تحسين الناتج القومي الإجمالي.

– من المقرر تشكيل لجنة من أجل تسيير مشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة وذلك برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بصفته مالك المشروع بهدف سرعة التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، وذلك من أجل تكليف شركة “ترانس أي تي” بشأن تنفيذ المشروع.