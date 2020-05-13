الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 13 مايو في مصر .. استقرار معدل الوفيات

أصدرت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020 بياناً كشفت فيه عن كل التفاصيل الجديدة المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم توضيح الأعداد الجديدة من المتعافين من المرض إضافة إلى أعداد المصابين الجديد وأيضاً الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في ذلك البيان الرسمي، أن اليوم الأربعاء قد شهد تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في مصر، وبالتالي ارتفع إجمالي عدد المصابين من خلال وصوله إلى 10341 حالة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يتم رعايتهم بالشكل الكامل بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية، وذلك سواء في مستشفيات العزل بالنسبة إلى الحالات الحرجة أو في المدن الجامعية والفنادق بالنسبة إلى الحالات التي تعاني من أعراض خفيفة أو لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن إجمالي عدد وفيات ذلك الوباء في مصر قد ارتفعت بدورها من خلال وصولها إلى 556 حالة وفاة، حيث تم تسجيل اليوم الأربعاء 12 حالة وفاة جديدة على مستوى الجمهورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن معظم الحالات الحرجة أو الخطيرة لا تتمكن من الوصول إلى مستشفيات العزل حية.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر قد وصل إلى 2486 حالة، وذلك من أصل 2980 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع الحالات التي تعافت تماماً من الوباء غادرت مستشفيات العزل عائدة إلى بيوتها من جديد، مشدداً على عدم اكتشاف أي حالة حتى هذه اللحظة في مصر قد اشتكت من تعرضها إلى الإصابة بالوباء مرة أخرى رغم تعافيها منه، كما طالب المواطنين أيضاً بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات في حالة الشعور بأعراض ذلك الفيروس.

إقرأ أيضاً: بسبب كوبري بن الحكم .. قطع المياه يوم الجمعة عن 11 منطقة في القاهرة