كيفية حساب الضريبة على الراتب بعد تعديل القانون انطلاقاً من يوليو القادم

يرغب الكثير من المواطنين في الشارع المصري وتحديداً الموظفين العاملين في المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام في التعرف على الطريقة الصحيحة من أجل حساب الضريبة على الراتب بداية من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020 بعدما تم تعديل قانون الضريبة مؤخراً.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر مؤخراً التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، ومن ثم قامت الجريدة الرسمية بنشر هذه التعديلات في يوم السبت الماضي عقب الحصول على الموافقة من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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وشملت هذه التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل رفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء من الضرائب وأيضاً تعديل بعض الشرائح داخل القانون.

وتم رفع حد الإعفاء الشخصي لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه إلى غاية 9 آلاف جنيه، وبناءً على ذلك سوف يكون الراتب السنوي لأي موظف يتقاضى حتى مبلغ 24 ألف جنيه معفياً من الضرائب.

وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً إضافة شريحة جديدة بالضريبة تصل نسبتها إلى 2.5%، وذلك تحديداً بالنسبة إلى جميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي يبدأ من 15 ألف جنيه إلى غاية 30 ألف جنيه.

وإليكم الآن بعض التعديلات الأخرى على قانون الضريبة على الدخل التي تم اعتمادها من الرئيس السيسي وتم نشرها في الجريدة الرسمية:

نسبة الضريبة 10% بدلاً من 15% لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي بداية من 30 ألف جنيه إلى غاية 45 ألف جنيه.

نسبة الضريبة 15% بدلاً من 20% لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي بداية من 45 ألف جنيه إلى غاية 60 ألف جنيه.

نسبة الضريبة 20% بدلاً من 22.5% لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي بداية من 60 ألف جنيه إلى غاية 200 ألف جنيه.

نسبة الضريبة 22.5% لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي بداية من 200 ألف جنيه إلى غاية 400 ألف جنيه.

نسبة الضريبة 25% لجميع الموظفين الذين يتقاضون راتب سنوي أعلى من 400 ألف جنيه.

ونستعرض لكم الآن كيفية حساب الضريبة على الراتب المقرر تطبيقها انطلاقاً من شهر يوليو المقبل:

في حالة كانت راتبك الشهري 3 آلاف جنيه / دخلك السنوي وقتها يصل إلى 36 ألف جنيه أي أنه يعتبر من ضمن الشريحة الثانية، ويتم أولاً خصم حد الإعفاء الشخصي أي مبلغ 9 آلاف جنيه، ويصبح المبلغ المتبقي 27 ألف جنيه، ثم يتم خصم قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب بقيمة 15 ألف جنيه، ويصبح المبلغ المتبقي 12 ألف جنيه، ويتم حساب الضريبة على ذلك المبلغ من خلال خصم 2.5% أي أن قيمة الضريبة على راتبك سنوياً 300 جنيه فقط لا غير، مما يعني أن راتبك الشهري سوف يخصم منه مبلغ 25 جنيه فقط بدلاً من 175 جنيه قبل تعديل القانون.

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