رئيس الوزراء يكلف الحكومة بوضع خطة لترشيد النفقات لمواجهة أزمة كورونا

شهد اليوم الأربعاء اجتماعاً في غاية الأهمية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبين جميع ممثلي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات عبر تقنية الفيديو، من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، طالب الدكتور مصطفى مدبولي جميع الحاضرين بضرورة الاهتمام والمتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين في الخارج، نظراً إلى الأهمية الكبرى لذلك الملف في ظل كثرة أعداد المصريين العالقين في دول أخرى بعكس بقية دول العالم التي لا يوجد لديها ذلك العدد الكبير من العالقين.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عدد المصريين العالقين المتوقع وصولهم إلى الأراضي المصرية في الفترة القادمة من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 16 ألف مواطن، مما يضع عبء المسؤولية على جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية من أجل توفير العناية الطبية اللازمة لجميع العائدين من الخارج إضافة إلى تجهيز الأماكن المناسبة من أجل إقامتهم.

على صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح الدولة المصرية قرضاً بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي سوف يساهم في تعزيز قدرة الحكومة على دعم الاقتصاد المصري إضافة إلى الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي الذي تأثر مؤخراً بعد انتشار الفيروس المستجد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع على أن كل وزارة تابعة للحكومة المصرية يجب عليها أن تضع خطة محكمة في المرحلة الحالية من أجل ترشيد النفقات في الفترة القادمة، حتى تكون الدولة المصرية قادرة على الوقوف في وجه أزمة ذلك الوباء إلى حين نهايتها، متمنياً في الوقت ذاته أن تنتهي هذه الأزمة قريباً في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية التي سببتها لكافة قطاعات الدولة.

يُذكر أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر قد تجاوز يوم أمس الثلاثاء 10 آلاف حالة حتى الآن، وفي مقابل ذلك اقترب إجمالي عدد المتعافين من تجاوز 3 آلاف حالة، فيما اقترب إجمالي عدد الوفيات من تجاوز 600 حالة.

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