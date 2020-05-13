الصحة تعلن إحصائيات الفئات العمرية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن إحصائيات الفئات العمرية لجميع المتعافين من فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو وسط حضور كل الوزراء وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكدت الدكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان خلال كلمتها في الاجتماع أن أعلى فئة عمرية تعافى مصابيها من الفيروس المستجد، هي الفئة التي تراوحت أعمار المواطنين فيها من 30 إلى 39 سنة، حيث بلغت أعداد المتعافين في هذه الفئة 318 حالة متفوقة على جميع الفئات العمرية الأخرى الأعلى سناً.

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وأشارت أيضاً إلى أن الفئة التي جاءت في المرتبة الثانية مباشرة من حيث عدد المتعافين، هي الفئة التي تراوحت أعمار المواطنين فيها من 40 إلى 49 سنة من خلال تعافي 288 حالة في هذه الفئة، بينما تقل أعداد المتعافين بشكل تدريجي في الفئات العمرية الأخرى الأعلى، نظراً لكونها لا تتمتع بمناعة قوية إضافة إلى معاناة البعض من الأمراض المزمنة بالنسبة إلى كبار السن.

على صعيد آخر، شددت الدكتورة هالة زايد على أن مستشفيات العزل قد استقبلت 59% من مصابي الفيروس المستجد خلال الفترة الماضية وذلك تحديداً انطلاقاً من يوم 6 مايو الجاري إلى غاية يوم أمس الثلاثاء، أما المدن الجامعية والفنادق أي مستشفيات الفرز فقد استقبلت 41% من المصابين بالمرض في نفس تلك الفترة.

وأضافت أيضاً أن وزارة الصحة والسكان قد تحملت دفع مبلغ 28 مليون جنيه في الفترة الماضية وذلك تحديداً انطلاقاً من يوم 3 مايو الجاري إلى غاية 9 من الشهر ذاته، حيث تم دفع ذلك المبلغ من أجل إجراء تحليل PCR للمصرين العالقين في الخارج بعد عودتهم إلى مصر، إضافة إلى تهيئة أماكن الحجر الصحي لهم على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في الاجتماع أن الدولة المصرية لديها خطة شاملة ومحكمة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة عالية لحين نهاية أزمة فيروس كورونا، مشددة على أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الخطة هو ضمان سلامة الأطقم الطبية في المستشفيات مما سوف يساهم في تقليل انتشار المرض بشكل عام في الدولة.

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